أ.ف.ب: الدولار بلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات

واصل الدولار تراجعه الجمعة ليبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرا بالسياسات التجارية والاقتصادية لدونالد ترامب التي تقوّض المصداقية الاميركية في سوق العملات.
وتراجعت العملة الأميركية 1,6% مقابل العملة الموحدة إلى 1.1383 دولار لليورو، بعدما وصل إلى 1.1416 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ شباط2022.
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