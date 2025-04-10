وفد سعودي يصل دمشق تمهيدا لتفعيل رحلات شركات الطيران السعودية

أفادت وكالةُ الأنباء السورية عن وصول وفدٍ من هيئة الطيران المدني السعودي إلى مطار دمشق الدولي، وذلك للقيام بجولة روتينية كإجراء دولي معتمد تمهيداً لإعادة تفعيل رحلات النواقل الوطنية السعودية وقد استؤنفت الرحلات الدولية في المطار في السابع من يناير الماضي بعد شهر واحد من سقوط نظام بشار الأسد.



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