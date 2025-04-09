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قضاة أميركيون يمنعون إجراء ترحيل فنزويليين

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قضاة أميركيون يمنعون إجراء ترحيل فنزويليين

ابوظبي - سيف اليزيد -  اتخذ قضاة فيدراليون أميركيون فى تكساس ونيويورك اليوم الأربعاء إجراءات لمنع الولايات المتحدة من إعمال قانون الأعداء الأجانب لترحيل فنزويليين محتجزين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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