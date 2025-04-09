قضاة أميركيون يمنعون إجراء ترحيل فنزويليين

ابوظبي - سيف اليزيد - اتخذ قضاة فيدراليون أميركيون فى تكساس ونيويورك اليوم الأربعاء إجراءات لمنع الولايات المتحدة من إعمال قانون الأعداء الأجانب لترحيل فنزويليين محتجزين.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية