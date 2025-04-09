مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في موضوع آخر، نفّذت قوات الاحتلال قرار هدم منزل لعائلة فلسطينية في بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس، في إطار اعتداءات الاحتلال المستمرة على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط