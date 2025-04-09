الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات حوالى 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة تدخل حيز التنفيذ

دخلت موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مع استهداف الصين بشكل خاص. وتؤثر الرسوم الإضافية الجديدة على حوالى 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة وهي تتراوح بين 11% و50%، باستثناء الصين التي أصبحت منتجاتها تخضع الآن لضريبة نسبتها 104%.

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