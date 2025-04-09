شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل نحو 13 ألف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر لمجلس الأمن إن الأمم المتحدة تقدر أن نحو 13 ألف مدني قتلوا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وفقا لبيانات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جرى تأكيد ما لا يقل عن 12910 حالة وفاة في صفوف المدنيين بأوكرانيا، من بينهم 682 طفلًا، وأصيب نحو 30700 شخص خلال الفترة بين 24 فبراير 2022 و31 مارس 2025.

وأضاف فليتشر أن الحصيلة الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى كثيرًا.

استمرار الضربات الروسية

وأفادت تقارير بأن أكثر من 170 مدنيا قُتلوا خلال الفترة من نهاية فبراير ونهاية مارس فقط.



ليست مبادئ إنسانية

واستمرت الضربات الروسية في تدمير حياة المدنيين، وكان آخر الضربات في مدينة كريفي ريه الصناعية، حيث أصابت الصواريخ ملعبًا.

وشدد فليتشر على أن القانون الدولي يتآكل في أوكرانيا وغيرها من الصراعات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المشكلة "ليست فقط أننا لا نقف بقوة لدعم القانون الدولي، ولكن في بعض الحالات، نحن ندعم تدهوره، هذا هو الخيط المشترك الذي يربط هذه الصراعات، وإذا كانت مبادئكم تنطبق فقط على خصومكم، فإنها ليست مبادئ إنسانية".