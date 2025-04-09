ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا لتعزيز قطاع تعدين الفحم: الرسوم الجمركية ستجلب مليارَي دولار يوميًا لأميركا

وقّع الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أوامر تنفيذيّة ترمي إلى رفع القيود التّنظيميّة المفروضة على استخراج الفحم، وتعليق إغلاق العديد من محطّات إنتاج الطّاقة العاملة بالفحم في جميع أنحاء البلاد، في إطار سعي الولايات المتّحدة الأميركيّة لزيادة إنتاج الكهرباء بأكثر من الضّعف، لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذّكاء الاصطناعي الّتي تستهلك الكثير من الطاقة.

وأعلن ترامب "أنّنا اتخذنا إجراءً تاريخيًّا، لمساعدة العمّال الأميركيّين وعمّال المناجم وعائلاتهم والمستهلكين، وإنهاء حرب الرّئيس السّابق جو بايدن على الفحم"، مؤكّدًا "أنّنا يجب أن نضاعف إنتاج الطّاقة الّتي نحتاجها لنعود إلى مقدّمة الدّول المنتجة". وأشار إلى "أنّني انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ لأنّها جعلتنا نخسر إنتاج طاقتنا من أرضنا وكلّفتنا الكثير من المال".

من جهة ثانية، لفت إلى أنّ "الرّسوم الجمركيّة ستجلب مليارَي دولار يوميًّا للولايات المتّحدة"، مركّزًا على أنّ "اليابانيّين والكوريّين الجنوبيّين سيأتون إلينا لبحث إبرام صفقة بشأن الرّسوم الجمركيّة". وشدّد على أنّ "الرّسوم الجمركيّة استُخدمت ضدّنا لسنوات من الصين وغيرها، ودول عديدة كانت تنهبنا".