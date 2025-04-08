قيادي في حماس لـ"أ ف ب": من الضروري التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة

شدد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران ، لوكالة "فرانس برس"، على "ضرورة التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة"، لافتا الى "استمرار التواصل مع الوسطاء من دون طرح أي اقتراح جديد في هذا المعنى".

ولفت بدران، الى أنه "لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر الى ما لا نهاية، من الضروري تاليا التوصل الى وقف لإطلاق النار".

واضاف أن "التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمرا حتى الآن" من دون أي اقتراح جديد، وذلك بعدما اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين العمل على "اتفاق" جديد للإفراج عن الأسرى لدى الحركة.