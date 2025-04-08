أورتاغوس لـ Alarabiya English: حزب الله كالسرطان وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي

وصفت المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس في حديث لـ Alarabiya English حزب الله بالـ"السرطان"، معتبرة أن "على لبنان استئصاله إذا أراد التعافي، ويجب نزع سلاحه بالكامل". واعتبرت اورتاغوس أن "إيران جرت المنطقة لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار".

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