مراقبو الاقتصاد جالو في النبطية وقرى وبلدات في القضاء ومحضر ضبط في حق صاحب ميني ماركت في حبوش

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار بجولات تفتيشية على محال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضار ومطابخ المطاعم والسناك والأفران ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية وبلدات:الكفور وزبدين ومرج حاروف، تول وحبوش والقصيبة وعدشيت وبلدة حاصبيا.
وقد تم تسطير محضر ضبط في حق صاحب ميني ماركت في بلدة حبوش لحيازته على بضاعة منتهية الصلاحية.
كما وجه المراقبون إنذارات وتنبيهات خطية لبعض التجار بضرورة التقيد بمعايير السلامة وإعلان أسعار على كافة البضائع المعروضة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
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