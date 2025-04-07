استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر، ظهر اليوم، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وتم البحث في المشاريع التي ينفذها الاتحاد والخطوات المتبعة من قبل وزارة العمل في سبيل تحقيق توجه مجلس الوزراء نحو الحكومة الإلكترونية. كما تم البحث في حاجات الوزارة لإتمام هذا الأمر. وأبدت سفيرة الاتحاد الأوروبي "التعاون التام مع وزارة العمل".
وكذلك، تطرق الحديث إلى "عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بنظام التقاعد ودور الوزارة في الإسراع في تطبيقه". واتفق الجانبان على "مواصلة التواصل لتحقيق هذه الأهداف".
كما استقبل حيدر وفدا من البنك الدولي برئاسة المديرة التنفيذية الإقليمية فاديا سعادة، وتم البحث في ما يقدمه البنك إلى لبنان في سبيل مساعدته للخروج من أزماته.
وتناول الحديث "كيفية مساعدة الوزارة في تحقيق أمور عدة، منها نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص".
وكذلك، تم الاتفاق على "لقاء قريب بين الوزير حيدر وفريق عمل البنك الدولي لتقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الوزارة لإنجاز العديد من المشاريع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي وفريق من البنك الدولي في نظام التقاعد وكيفية مساعدة الوزارة في تطبيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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