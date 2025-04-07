ترامب: الرسوم الإضافية البالغة 50% على الصين ستسري من 9 نيسان وسيتم وقف كل الاجتماعات بحال لم تسحب رسومها بحلول 8 نيسان

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب بان "أميركا ستفرض رسوما إضافية 50 بالمئة على الصين وستسري من 9 نيسان، إذا لم تسحب بكين زيادة 34% في رسومها بحلول 8 نيسان، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا، وستبدأ أيضا على الفور مفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت عقد اجتماعات".

واكد ترامب في تصريح له، ان أي دولة تفرض علينا رسوما جمركية انتقامية ستقابل فورا برسوم جديدة أعلى بكثير من المفروضة حاليا. ولفت الى ان الصين تفرض علينا رسوما جمركية قياسية وتتلاعب بالعملة على نطاق واسع.