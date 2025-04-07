اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب بان "أميركا ستفرض رسوما إضافية 50 بالمئة على الصين وستسري من 9 نيسان، إذا لم تسحب بكين زيادة 34% في رسومها بحلول 8 نيسان، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا، وستبدأ أيضا على الفور مفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت عقد اجتماعات".
واكد ترامب في تصريح له، ان أي دولة تفرض علينا رسوما جمركية انتقامية ستقابل فورا برسوم جديدة أعلى بكثير من المفروضة حاليا. ولفت الى ان الصين تفرض علينا رسوما جمركية قياسية وتتلاعب بالعملة على نطاق واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الرسوم الإضافية البالغة 50% على الصين ستسري من 9 نيسان وسيتم وقف كل الاجتماعات بحال لم تسحب رسومها بحلول 8 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.