أعربت نائبة المبعوث الخاص الاميركية مورغان أورتاغوس عن سعادتها بالعودة إلى لبنان للقاء الرئيس عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية يوسف رجي. ولفتت السفارة الاميركية في بيانن، الى ان أورتاغوس أبدت في كل لقاءاتها، ارتياحها للنقاشات الصريحة حول دفع لبنان نحو حقبة جديدة، ما يعني نزع سلاح حزب الله بسرعة، وتطبيق إصلاحات للقضاء على الفساد، وقيام حكومة منفتحة وشفافة، ليحظى جميع اللبنانيين بالايمان والثقة في دولتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر أورتاغوس أبدت ارتياحها للنقاشات حول دفع لبنان لنزع سلاح حزب الله بسرعة وتطبيق إصلاحات للقضاء على الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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