كوريا الجنوبية تقر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قررت حكومة جمهورية كوريا، مبدئيا، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الثالث من يونيو المقبل، لاختيار خليفة للرئيس السابق يون سيوك-يول، وسيتم تأكيد ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، نقلا عن مسؤول، أن الرئيس المؤقت هان دوك-سو يعتزم تأكيد الجدول الزمني خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا الثلاثاء.

ويجب إجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد في غضون 60 يوما بعد أن عزلت المحكمة الدستورية يون من منصبه يوم الجمعة الماضي بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية.

وإذا تم تأكيد الجدول الزمني، فسيُطلب من المرشحين التسجيل بحلول 11 مايو المقبل، وستنطلق فترة الحملة الانتخابية الرسمية في 12 مايو.

كما ينص القانون على أن أي موظف حكومي يعتزم الترشح للرئاسة يجب أن يستقيل قبل موعد الانتخابات بـ30 يوما على الأقل، مما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي لتقديم استقالته.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الذي سيتم انتخابه، منصبه فور إعلان نتائج الانتخابات من دون فريق انتقالي.