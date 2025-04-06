القناة 12: لقاء عاجل بين ترامب ونتانياهو وإسرائيل تخشى من مفاجأة بالبيت الأبيض

ذكرت القناة 12 الاسرائيلية بانه يسود قلق في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، حيال تشديد البيت الأبيض على عقد اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتانياهو غدا الإثنين، وليس بعد عيد الفصح اليهودي، بعد أسبوعين، مثلما أراد مكتب نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أمس، أنه "سيتوجه إلى واشنطن على إثر دعوة تلقاها من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وسيبحثان في مواضيع الجمارك، الجهود لإعادة مخطوفينا، علاقات إسرائيل – تركيا، التهديد الإيراني، والصراع ضد المحكمة الجنائية الدولية". ويتعالى القلق في مكتب نتانياهو بسبب إلحاح البيت الأبيض على عقد اللقاء غدا، واحتمال أن يفاجئ ترامب نتانياهو بموضوع أو مواضيع لا تتوقعها إسرائيل، حسبما ذكرت القناة 12 اليوم.

وسيتوجه نتانياهو إلى واشنطن مباشرة من المجر، التي وصلها مساء الأربعاء الماضي. وقال نتانياهو قبل إقلاع طائرته إنه "بإمكاني القول لكم إنني الزعيم الدولي الأول، الزعيم الأجنبي الأول، الذي سيلتقي مع الرئيس ترامب في موضوع هام للغاية لاقتصاد إسرائيل. وهناك طابور طويل من الزعماء الذين يريدون القيام بذلك بالنسبة لاقتصاداتهم. وأعتقد أن هذا يعكس العلاقة الشخصية المميزة والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي بالغة الأهمية في هذا الوقت".

وفي ظل تصعيد الغارات الإسرائيلية في سورية، الأسبوع الماضي، وتدمير مطارات عسكرية فيها بادعاء منع سيطرة تركيا عليها ونصب دفاعات جوية تقيّد الغارات الإسرائيلية، ذكرت القناة 12 أن إسرائيل تأمل بأن "يلعب الأميركيون دورا هاما، وربما في تقسيم سوريا إلى ’مناطق تأثير’ وتسويات أمنية في سوريا" بين إسرائيل وتركيا.