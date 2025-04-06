وزارة الصحة: شهيدان في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على زبقين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الحصيلة النهائية للغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة زبقين ارتفعت إلى شهيدين بعد استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سقوط إصابات إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية جرافة في بلدة زبقين.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في احتلال نقاط في جنوب لبنان.
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