الهيئة اللبنانية للعقارات: قانون إيجار الأماكن غير السكنية يشكّل نقلة نوعية إصلاحية إنمائية

رحّبت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، بـ"نشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية"، وشجعت الهيئة المالكين القدامى على مباشرة تطبيقه، كما طالبت "المستأجرين لغير السكني بالتوصل الى حل وسطي انطلاقا من روحية هذا القانون، لكي يتمكنوا من الاستمرار في ايجاراتهم بطريقة عادلة، وان لا يعمدوا الى التحريض الصادر عن جهات معينة وضيقة".

وذكرت أنّ "هذا القانون يشكل نقلة نوعية إصلاحية إنمائية تعيد التوازن وتقضي على المنافسة غير المشروعة والاثراء غير المشروع بين التجار واصحاب المهن الحرة، الشركات والمصانع، الذين كانوا يستفيدون من التمديدات غير الدستورية وببدلات ايجار تراوح بين 10 دولارات و100 دولار سنويا بين التجار واصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع الذين يدفعون بدلات على السعر الحقيقي والرائج لبدلات الايجار".

وأوضحت الهيئة أنّ "الايجارات القديمة لغير السكن كانت خسارة وعبأ على الخزينة والاقتصاد وظلما بحق المالكين القدامى، ولا يمكن ان نوقف تطبيق قانون ابصر النور بعد دراسات وتمحيص استمر اكثر من 25 سنة، ولا يمكن ان نوقف العجلة الاقتصادية، ولا يمكن ان نوقف قانون من أجل فئة استفادت عشرات السنوات لا تتخطى 20% على حساب المالك القديم وحقه، وهي جنت ارباحا طائلة على حساب شريحة كبيرة من التجار نسبتهم 80% يدفعون بدلات ايجار جديدة مطابقة للواقع، وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع. فلنتعظ ونلتزم تطبيق القوانين المرعية الاجراء وليكن القضاء هو المرجع الصالح للبت بالنزاعات".