"الأونروا": نحو 1,9 مليون شخص تعرضوا للنزوح القسري المتكرر منذ بداية الحرب في غزة

كشفت "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (​الأونروا​)، أنّ "منذ بداية الحرب في ​قطاع غزة​، تعرّض نحو 1,9 مليون شخص، من بينهم آلاف الأطفال، للنّزوح القسري المتكرّر، وسط القصف والخوف والفقد".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "انهيار وقف إطلاق النّار تسبّب بموجة جديدة من النّزوح، طالت أكثر من 142 ألف شخص، خلال الفترة بين 18 و23 آذار الماضي فقط"، مشدّدةً على أنّ "جميع الأطفال بحاجة إلى وقف إطلاق النّار الآن".