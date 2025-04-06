صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من امتلاكها احتياطيات من اليورانيوم المخصب.

كانت هذه تفاصيل خبر غروسي: إيران لا تمتلك أسلحة نووية ولكن لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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