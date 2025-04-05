إثيوبيا وأوغندا تتفقان على تعميق العلاقات الثنائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وأوغندا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ونظيره الأوغندي، جيجي أودونجو.

ووقع الجانبان على مذكرات تفاهم وإصدار بيان مشترك، يحدد التزامًا مشتركًا بتعميق التعاون في مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والقارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الاتفاق على التعاون في العديد من المجالات بينها الشؤون السياسية والدبلوماسية، والتعاون الدفاعي والأمني، والتنمية الاقتصادية.

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