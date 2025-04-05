الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا، بينهم أكثر من 100 طفل يعتقلهم إداريًا.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الأطفال الأسرى يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها جرائم التعذيب، وجريمة التجويع، والجرائم الطبية، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي، التي أدت مؤخرًا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من شهر أبريل من كل عام، أن حملات الاعتقال الممنهجة للأطفال في تصاعد كبير، وتهدف إلى اقتلاع الأطفال من بين عائلاتهم وسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية مع استمرار الإبادة الجماعية، التي أدت إلى استشهاد الآلاف منهم، إلى جانب آلاف الجرحى، والآلاف ممن فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أو عائلاتهم بشكل كامل.

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