عبد العاطي: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم والمحاولات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة

استعرض وزير الخارجيّة المصريّة ​بدر عبد العاطي​، خلال استقباله وفدًا من حركة "فتح" الفلسطينيّة برئاسة أمين سر اللّجنة المركزيّة للحركة جبريل الرجوب، "مستجدّات الجهود المصريّة الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانيّة بأسرع وقت ممكن"، مشدّدًا على "موقف مصر الدّاعم للسّلطة الفلسطينيّة".

وأكّد رفض "المحاولات الإسرائيليّة لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينيّة، وفصل قطاع غزّة عن ​الضفة الغربية​"، معلنًا رفض مصر الكامل "للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفّة الغربيّة، والسّياسة العدوانيّة الإسرائيليّة في الإقليم، واستخدامها القوّة العسكريّة الغاشمة دون أدنى اعتبار لمحدّدات القانون الدّولي الإنساني، واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرّفة ضدّ المدنيّين؛ والتّعامل باعتبارها دولة فوق القانون".

وأشار عبد العاطي إلى أنّ "أوهام القوّة لن تساعد إسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصوّر، بل ستؤدّي الفظائع الّتي ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهيّة والانتقام ضدّها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التّعايش السّلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السّلبيّة على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السّلام المستدام بالمنطقة"، محذّرًا من "عواقب استمرار الصّمت الدّولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".

وأعاد التّأكيد على "موقف مصر الرّافض لتهجير الفلسطينيّين من أرضهم"، متحدّثًا عن الخطّة العربيّة الإسلاميّة لإعادة إعمار قطاع غزة. وركّز على أهميّة "تعزيز وحدة الصّف الفلسطيني ودور السّلطة الوطنيّة، بما يضمن تحقيق تطلّعات ​الشعب الفلسطيني​ وآماله، والتّوصّل إلى حلّ دائم وعادل للقضيّة الفلسطينيّة، من خلال إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة".