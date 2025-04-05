اجتماع بين أعضاء الشورى والبرلمان الأوروبي

واستُعرضت -خلال الاجتماع البرلماني المشترك السابع عشر- علاقات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لاسيما المتعلقة بالمجالات البرلمانية.
وضم وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية في مجلس الشورى خلال زيارتهم الحالية إلى البرلمان الأوروبي كلاً من نائب رئيس اللجنة، الدكتور متعب المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة، الدكتور تركي العواد، والدكتور خالد زبير، والدكتورة لبنى العجمي.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، سلمان الحربي، ونائب رئيس البعثة، رنا الصبان.
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