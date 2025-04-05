ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3354 قتيلًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار أواخر مارس الماضي إلى 3354 قتيلًا.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار اليوم، أنه وفق حصيلة غير نهائية بلغ عدد المصابين 4850 شخصًا، فضلًا عن أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض.

يُذكر أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات، يُعد من أقوى الزلازل التي تشهدها ميانمار، ما أدى إلى انهيار مبانٍ وتجمّعات سكنية، تاركًا ملايين الأشخاص دون مأوى أو خدمات أساسية.

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