شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: نجاح الدولة فى مواجهة الشائعات نموذج يحتذى به فى الاستقرار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبتت أنها نموذج يحتذى به في الحفاظ على استقرارها الوطني عبر آليات متطورة للتعامل مع المعلومات المضللة.

وأوضح منصور، أن النجاح الذي حققته الدولة في دحض الشائعات ليس إلا نتيجة لجهود دؤوبة وتنسيق مثمر بين مختلف الجهات الرسمية، فضلاً عن الرؤية الثاقبة التي يتحلى بها قيادتها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة اعتمدت على نظام إعلامي متكامل يضمن توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين، مما ساهم في كسر دائرة الأخبار المغلوطة التي كان هدفها التأثير سلباً على معنويات الشعب والوحدة الوطنية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أت تضافر جهود الأجهزة الأمنية والإعلامية والفكرية هو السبيل لتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أهمية دعم المواطنين للمجهودات الحكومية من خلال التحقق من مصادر الأخبار والاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم معلومات موثوقة في الوقت المناسب.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا النهج الفعال يعكس حرص القيادة على حماية سيادة الدولة وضمان أمن واستقرار المجتمع، مما يتيح الفرصة لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وطالب أحمد منصور، كافة أفراد المجتمع بالمشاركة الفاعلة في بناء بيئة إعلامية صحية تساهم في رسم مستقبل واعد لمصر، معبرًا عن ثقته الكبيرة في المسيرة التنموية التي تقودها الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه، بتأكيد أن هذه الإنجازات هي رسالة واضحة على قدرة مصر على مواجهة التحديات والصمود في وجه محاولات تشويه الواقع، مما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً.