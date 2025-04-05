الرسوم الجمركية الأميركية الاضافية بنسبة 10% على معظم الواردات دخلت حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح اليوم. وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركية باستثناء منتجات المكسيك وكندا، فيما تواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من نيسان.

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