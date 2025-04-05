أ ف ب: 18 قتيلا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريغ الأوكرانية

قُتل 18 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين جراء قصف روسي على مدينة كريفي ريغ الأوكرانية التي يتحدر منها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن السلطات المحلية.

واعتبر زيلينسكي أن الضربة الصاروخية على كريفي ريغ تظهر أن روسيا "لا تريد وقفا لإطلاق النار"، في حين أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة منذ شباط لإيجاد مخرج للنزاع.

وأضاف زيلينسكي أن "كل هجوم صاروخي وبطائرة مسيّرة يثبت أن روسيا لا تريد سوى الحرب. ووحدها ضغوط دولية على روسيا وكل الجهود الممكنة لتعزيز أوكرانيا ودفاعنا الجوي وقواتنا المسلحة، ستتيح تحديد موعد انتهاء الحرب".