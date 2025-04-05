قُتل 18 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين جراء قصف روسي على مدينة كريفي ريغ الأوكرانية التي يتحدر منها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن السلطات المحلية.
واعتبر زيلينسكي أن الضربة الصاروخية على كريفي ريغ تظهر أن روسيا "لا تريد وقفا لإطلاق النار"، في حين أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة منذ شباط لإيجاد مخرج للنزاع.
وأضاف زيلينسكي أن "كل هجوم صاروخي وبطائرة مسيّرة يثبت أن روسيا لا تريد سوى الحرب. ووحدها ضغوط دولية على روسيا وكل الجهود الممكنة لتعزيز أوكرانيا ودفاعنا الجوي وقواتنا المسلحة، ستتيح تحديد موعد انتهاء الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: 18 قتيلا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريغ الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.