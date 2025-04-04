النشرة: مقتل قيادي بحماس مع ولديه بغارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة دلاعة بقلب مدينة صيدا

افاد مراسل "النشرة"٬ في صيدا عن "غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة دلاعة بقلب مدينة صيدا، ما أدى إلى مقتل القيادي في حركة حماس حسن فرحات ونجليه حمزة وحنين، كما أسفرت الغارة عن تضرر عدد من الشقق السكنية في المبنى بعد اندلاع النيران في الشقة المستهدفة.

وفي التفاصيل، قرابة الساعة الثالثة فجرًا، شنت طائرة اسرائيلية مسيرة غارة وأطلقت صاروخين على الشقة المستهدفة، ما أدى إلى مقتل فرحات وولديه على الفور. وعملت الفرق الإسعافية على نقلهم إلى مستشفيات المدينة، بينما تولت فرق الإطفاء إخماد الحريق الناجم عن القصف.

وتُعد هذه عملية الاغتيال الثانية في صيدا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذ سبق أن اغتالت إسرائيل، بواسطة طائرة مسيّرة، القيادي في كتائب القسام محمد شاهين في 17 شباط 2025، عند مدخل صيدا الشمالي.