وكالة الانباء القطرية: الادعاءات حول دفعنا أموالا لتقليص جهود مصر في الوساطة لا أساس لها من الصحة

دانت قطر بشدة التصريحات الإعلامية التي ادعت أن الدوحة دفعت أموالا لتقليص جهود مصر في الوساطة بين حماس وإسرائيل، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.

وأفاد المكتب الإعلامي الدولي في قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، بأن “دولة قطر تعرب عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي زعمت أن قطر دفعت أموالا لتقليص جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل”.

وأكد البيان أن “هذه الادعاءات لا صحة لها ولا تخدم سوى أجندات تسعى إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة”.

واعتبرت قطر أن هذه الادعاءات “تمثل جزءا من حملة تضليل وتهدف إلى تشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب”.