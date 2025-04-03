ترامب: تم استغلالنا لسنوات.. وأمريكا ستزدهر رغم الرسوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، على أن الأسهم “ستزدهر” وكذلك الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى فلوريدا رداً على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن “أسواق المال ستزدهر”، وأضاف “البلاد ستزدهر”.

وفقا للعربية : كرر مزاعمه بأن عدد بلدان “استغلت” الولايات المتحدة تجارياً، حيث قال: “تم استغلالنا لسنوات كثيرة”.

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