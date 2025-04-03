استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 29 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدرسة تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية النازحة في حي التفاح بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن من بين الشهداء أطفالًا ونساءً ومسنين، ووصفت جراح بعض المصابين بالخطيرة، مؤكدةً ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى أكثر من 100 شهيد.

في السياق، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود عشرات المصابين تحت الأنقاض، ولايستطيع إخراجهم لانعدام الإمكانيات اللازمة.

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