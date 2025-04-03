جدّدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن خلال زيارة إلى إقليم غرينلاند الخميس التأكيد على السلامة الإقليمية للجزيرة المترامية الأطراف والتي تبدي الولايات المتحدة عزمها على ضمّها. وتوجهت رئيسة الوزراء في تصريح بالإنكليزية إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلة: "لا يمكنكم أن تضموا بلدا آخر"، مشدّدة على أنّ الدنمارك لن ترضخ.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء الدنمارك للأميركيين من غرينلاند: لا يمكنكم أن تضمّوا بلدا آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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