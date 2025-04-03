رئيس الوزراء الكندي: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بعض الصادرات الأميركية المتصلة بقطاع السيارات

أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك ردا على تعرفات فرضها الرئيس دونالد ترامب ودخلت حيّز التنفيذ الخميس.

وأشار كارني في تصريح له، إلى "رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المستوردة من الولايات المتحدة".

ولم يكشف كارني على الفور أي تفاصيل على صلة بعدد السيارات التي قد تتأثر بالتدابير الكندية.