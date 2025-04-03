أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك ردا على تعرفات فرضها الرئيس دونالد ترامب ودخلت حيّز التنفيذ الخميس.
وأشار كارني في تصريح له، إلى "رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المستوردة من الولايات المتحدة".
ولم يكشف كارني على الفور أي تفاصيل على صلة بعدد السيارات التي قد تتأثر بالتدابير الكندية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكندي: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بعض الصادرات الأميركية المتصلة بقطاع السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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