اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض الى اننا لن نكرر بطريقة تدعو للأسى مناشدة الحكومة في أن تقوم بدورها في حماية المواطنين اللبنانيين في الجنوب والضاحية والبقاع، حيث يقفون في العراء مكشوفين أمنياً وعسكرياً، إزاء الأعمال العدائية للعدو الإسرائيلي الذي يتصرف وليس في حسبانه مطلقاً، لا القرار ١٧٠١ ولا اللجنة المشرفة ولا الإجراءات التنفيذية ولا المجتمع الدولي ولا القانون الدولي، ليس في حسابه شيء سوى هذا الإجرام المفتوح والإيغال بالقتل والاغتيال بغطاء أميركي فاضح، لكننا نقول في مقابل ذلك، إن كل عدوان يمارسه الاحتلال ضد أهلنا ووطننا، إنما يؤكد ويعمق شرعية المقاومة وإرادة المقاومة"، محذّراً من أنّ الإيغال في القتل والتدمير سيعيد في لحظة ما الأمور برمتها إلى نقطة الصفر، وسيجد هذا العدو نفسه في مواجهة الحقائق التي يعتقد أنّه انتهى منها أو التي يهرب منها، ولكن السحر سينقلب على الساحر.
واعتبر فياض خلال تشييع كوكبة من شهداء المقاومة الإسلامية في بلدة عدشيت القصير الجنوبية، أنّ العدو الإسرائيلي مخطئ في حساباته في أنّه قادر على أن ينزع حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، والأميركي مخطئ في اعتقاده أن الضغوطات ستدفع لبنان إلى التطبيع.
وحذّر من أنّ العدوان الإسرائيلي والضغوطات الأميركية، تأخذ لبنان إلى محل شديد الخطورة، لافتاً إلى أننا بتنا أمام مخاطر تتهدد الوطن برمته في كيانه واستقراره ولم يعد الموضوع يقتصر على دور المقاومة وسلاحها. وأكّد أنّ حزب الله يدرك بكل مسؤولية أنّ لكل مرحلة خصوصيتها وضروراتها، وأنّ الحكمة والشجاعة لا ينفصلان، وأننا نتحرك في مواقفنا وممارساتنا من موقع الحرص على أمن شعبنا وسيادة ومصالح وطننا، ومن هذا المنطلق أعلنا مراراً التزامنا بوقف إطلاق النار وبالإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١.
كانت هذه تفاصيل خبر فياض حذر من ان الإيغال بالقتل والتدمير سيعيد في لحظة ما الأمور برمتها إلى نقطة الصفر: الضغوطات لن تدفعنا إلى التطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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