قائد الجيش حضر افتتاح متحف الكلية الحربية: استمرار الجيش يعود في جزء كبير منه إلى محبة اللبنانيين

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل حفل افتتاح متحف الكلية الحربية بعد الانتهاء من ترميمه وتجديده، بحضور السفير الهولندي في لبنان السيد Frank Mollen وقائد الكلية وضباطها والداعمين لإنجاز المشروع.

وجال هيكل في أقسامه مثنيًا على "أهمية المشروع كونه يساعد في الحفاظ على تاريخ الجيش"، ومعتبرًا أن "مَن لا تاريخ له فلا حاضر له ولا مستقبل".

كما شكر اللبنانيين المساهمين وكذلك القوات الخاصة الهولندية على دعم المشروع، مؤكدًا أن "استمرار الجيش يعود في جزء كبير منه إلى محبة اللبنانيين وتضامنهم، إلى جانب التعاون المتواصل مع الجيوش الصديقة".

من جهة أخرى، التقى العماد هيكل التلامذة الضباط، وتوجه إليهم بالقول "تطوعتم في الجيش وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها لبنان، ما يدل على تربيتكم الوطنية السليمة واندفاعكم في خدمة الوطن".

وأشار الى أن "تخرج التلامذة الضباط بعد إنهاء فترة التدريب في الكلية الحربية يجعلهم مستعدين لتحمُّل مسؤولياتهم الكبيرة في خدمة وطنهم".