أكسيوس عن مصدرين: إقالة عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي دون معرفة هل الأمر يتعلق بتسريبات اليمن

اشار موقع أكسيوس الاميركي نقلا عن مصدرين، الى إقالة عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي دون معرفة هل الأمر يتعلق بتسريبات اليمن.

كما نقل أكسيوس عن مسؤول أميركي بان هناك حمام دم في مجلس الأمن القومي، والإقالات قد تشمل 10 موظفين كبار.