اشار موقع أكسيوس الاميركي نقلا عن مصدرين، الى إقالة عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي دون معرفة هل الأمر يتعلق بتسريبات اليمن.
كما نقل أكسيوس عن مسؤول أميركي بان هناك حمام دم في مجلس الأمن القومي، والإقالات قد تشمل 10 موظفين كبار.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مصدرين: إقالة عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي دون معرفة هل الأمر يتعلق بتسريبات اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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