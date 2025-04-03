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أكسيوس عن مصدرين: إقالة عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي دون معرفة هل الأمر يتعلق بتسريبات اليمن

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أكسيوس عن مصدرين: إقالة عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي دون معرفة هل الأمر يتعلق بتسريبات اليمن

اشار موقع أكسيوس الاميركي نقلا عن مصدرين، الى إقالة عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي دون معرفة هل الأمر يتعلق بتسريبات اليمن.

كما نقل أكسيوس عن مسؤول أميركي بان هناك حمام دم في مجلس الأمن القومي، والإقالات قد تشمل 10 موظفين كبار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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