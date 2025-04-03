وزارة الأشغال أنجزت أعمال تركيب حواجز حديدية على مسلكي الأوتوستراد في نهر إبراهيم

أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال تركيب حواجز حديدية (Guard Rails) مع قواعدها بطول ..٢ متر على المسلكين الشرقي والغربي من الأوتوستراد الساحلي في منطقة نهر إبراهيم، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق الرئيسية.
وأشارت الوزارة الى ان "هذا الإجراء يسهم في الحد من حوادث السير من خلال منع انحراف المركبات خارج المسلك، لا سيما في المنعطفات والمناطق الخطرة، ويعزز حماية مستخدمي الطريق في مختلف الظروف".
ونفذت الأعمال بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، التي أصدرت بلاغا لتنظيم حركة المرور وضمان انسيابيتها أثناء تنفيذ الأشغال.
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