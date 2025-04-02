نقيب الصيادلة: مجلس الشورى ينتصر للحق و يُبطل قرار وزير الصحة السابق المتعلّق بنظام الميدتراك

اشار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم الى "صدور قرار مجلس شورى الدولة بابطال قرار وزير الصحة السابق رقم 988/1، المتعلّق بنظام الميدتراك، والمطعون به من قبل نقابة صيادلة لبنان"، معتبرا ان "هذا القرار هو انتصار للحقّ ، وما كان ليتحقّق لولا تكاتف الصيادلة حول مجلس النقابة، والابتعاد عن المصالح الخاصة ، وسياسات "مرئلي تمرئلك".
ولفت سلوم في بيان، الى "ان نقابة صيادلة لبنان مستعدة للتعاون الكامل مع معالي الوزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين بهدف تنظيم قطاع الدواء، ما يضمن حصول المرضى على الدواء ، ذات النوعية الجيّدة ، وكذلك المدعوم منه مع وضع الاطر اللازمة لضمانة منع تهريبه".
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