ذكرت "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قال لأعضاء في إدارته ومقربين إن حليفه الملياردير إيلون ماسك سيتنحى قريبا عن منصبه الحكومي.
وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بقيادة جهود خفض الإنفاق الحكومي وتفكيك وكالات حكومية عدة في منصب حكومي خاص. وذكرت بوليتيكو أن ترامب وماسك قررا في الأيام القليلة الماضية أن ماسك عليه أن يعود قريبا لمباشرة أعمال شركاته.
كانت هذه تفاصيل خبر بوليتيكو: ترامب يخبر دائرته المقربة بأن ماسك سيترك قريبا منصبه الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.