كل أوروبي يحتاج لتأشيرة الكترونية لدخول بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اعتبارا من اليوم الأربعاء، سيُطلب من المواطنين الأوروبيين الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) إذا كانوا يرغبون في زيارة المملكة المتحدة.

وتبلغ تكلفة تصريح السفر الإلكتروني 10 جنيهات إسترلينية، إلا أن الحكومة أعلنت عزمها رفعها إلى 16 جنيهًا إسترلينيًا الأسبوع المقبل.

وكان بدأ تطبيق هذا النظام عام 2023 للمواطنين غير الأوروبيين، بمن فيهم القادمون من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا.

نظام الهجرة

وأكدت حكومة المملكة المتحدة، أن هذا النظام يُعزز أمن نظام الهجرة، عن تطبيقه الآن للأوروبيين المؤهلين (باستثناء المواطنين الأيرلنديين)، والذين سيحتاجون إلى تصريح سفر إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة ابتداءً من 2 أبريل.

ويُطلب من جميع المسافرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول المملكة المتحدة لإقامة قصيرة، أو الذين لا يحملون حاليًا تصريح هجرة بريطاني، الحصول على تأشيرة.

ويمتد إذن السفر الإلكتروني لمدة عامين. وهو يسمح برحلات متعددة وإقامات تصل إلى ستة أشهر في كل مرة على مدار عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفر حامله - أيهما أقرب.

أمن حدود المملكة المتحدة

وصرحت وزارة الداخلية البريطانية بأنه سيتعين على المتقدمين للحصول على إذن سفر إلكتروني تقديم بياناتهم الشخصية والبيومترية وبيانات الاتصال الخاصة بهم، والإجابة على مجموعة قصيرة من الأسئلة حول الملاءمة والسجل الجنائي.

والهدف من هذه المعلومات هو زيادة المعرفة حول الأشخاص الذين يسعون إلى القدوم إلى المملكة المتحدة ومنع وصول أولئك الذين يشكلون تهديدًا.