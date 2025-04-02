خارجيتا السعودية والاردن دانتا اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

دانت وزارة الخارجية السعودية "بأشد العبارات اقتحام" الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحرم القدسي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة الرياض "بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه"، مجددة "استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية ، "بأشد العبارات،" اقتحام بن غفير، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، "الأمر الذي يعد تصعيدا خطيرا واستفزازا مرفوضا وانتهاكا لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان"رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين، قيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في خرق فاضح للقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني"، مشددا على أن" لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".