فرار أكثر من 500 سجين في هايتي بعد هجوم شنّته عصابات مسلّحة

أعلنت السلطات الهايتية أنّ أكثر من 500 سجين فرّوا من سجن ميرباليه إثر هجوم شنّته عصابات مسلّحة وسيطرت بنتيجته على أنحاء واسعة من المدينة الواقعة شمال شرق العاصمة بورت أو برنس.

وأكد ممثّل الحكومة في المنطقة فريديريك أوسيان لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم استهدف ليل الأحد-الإثنين مركز الشرطة والسجن مما أدّى إلى فرار 529 سجينا.

وأضاف أنّ عناصر الشرطة، الذين يعانون من نقص في العديد، فرّوا من المركز، مما أتاح للمهاجمين تحرير السجناء.

ولفت أوسيان إلى أنّ المهاجمين عاثوا خرابا بالمدينة الواقعة على بعد حوالى 50 كلم من العاصمة قبل أن تصل تعزيزات عسكرية لصدّهم، مشيرا إلى "وقوع قتلى وجرحى في صفوف السكّان المحليّين".

وأضاف أنّ الآلاف من سكّان ميرباليه البالغ عدد سكّانها نحو 100 ألف نسمة لجأوا إلى بلدات مجاورة، في حين تدور في المدينة حاليا اشتباكات مسلّحة بين المهاجمين وقوات الأمن.