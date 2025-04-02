مصدر لرويترز: من المتوقع أن يزور مسؤول روسيّ واشنطن

أفاد مصدر لرويترز بأنه من المتوقع أن يزور مسؤول روسيّ واشنطن هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب. وأكد المصدر، إنّه من المقرر أن يلتقي رئيس صندوق الثروة السياديّ الروسيّ كيريل دميترييف، مع المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف.

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