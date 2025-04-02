"سي بي إس": ترامب سيدرس القرار النهائي بشأن شبكة "تيك توك" اليوم

أفادت مصادر لقناة "سي بي إس" الأميركية بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدرس القرار النهائي بشأن شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء". وحسب القناة، فإن "الإدارة الأميركية تعمل على إنجاز الخطط الخاصة بالمستثمرين المحتملين، بمن فيهم شركتا "بلاك ستون" و"أوراكل". يشار إلى أن هناك أيضا قائمة طويلة من الشركات الاستثمارية الخاصة الموثوق بها وشركات رأس المال المخاطر وكبار المستثمرين في القطاع التكنولوجي.

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