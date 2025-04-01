شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال ميانمار.. المنظمات الإنسانية تكثف جهود الإغاثة العاجلة والان نبدء بالتفاصيل

منظمة الصحة العالمية

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة اليونيسيف المجتمع الدولي إلى التضامن وتمويل الاستجابة الإنسانية العاجلة نتيجة الزلزال الذي ضرب ميانمار مؤخرًا.وأوضحت المنظمة أنها بدأت بتوصيل مواد الإغاثة الطارئة، بما في ذلك التغذية والماء والأدوية ومستلزمات النظافة، مبينة أنها تعمل في ظروف صعبة للغاية في ظل عدم توافر التمويل والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إرسالها مساعدات الطوارئ لنحو 25 ألف ناج من زلزال ميانمار، في منطقتي ماندالاي وناي بي تاو، وتعمل على المزيد من الإمدادات من مخزوناتها.من جهة أخرى، قدمت منظمة الصحة العالمية 3 أطنان من الإمدادات الطبية للمستشفيات في ماندالاي وناي بي تاو، في غضون 24 ساعة من وقوع الزلزال.وأشارت المنظمة أنها تجري حصرًا للمستشفيات والمنشآت الطبية المتضررة والمدمرة، وأن 3 منها متضررة بشدة، و22 متضررة جزئيًا وتواصل استقبال المصابين من الحالات الحرجة.