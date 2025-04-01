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زلزال ميانمار.. المنظمات الإنسانية تكثف جهود الإغاثة العاجلة

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واس- جنيف 0 تبليغ

  • زلزال ميانمار.. المنظمات الإنسانية تكثف جهود الإغاثة العاجلة 1/2
  • زلزال ميانمار.. المنظمات الإنسانية تكثف جهود الإغاثة العاجلة 2/2

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الدمام - شريف احمد - دعت منظمة اليونيسيف المجتمع الدولي إلى التضامن وتمويل الاستجابة الإنسانية العاجلة نتيجة الزلزال الذي ضرب ميانمار مؤخرًا.
وأوضحت المنظمة أنها بدأت بتوصيل مواد الإغاثة الطارئة، بما في ذلك التغذية والماء والأدوية ومستلزمات النظافة، مبينة أنها تعمل في ظروف صعبة للغاية في ظل عدم توافر التمويل والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إرسالها مساعدات الطوارئ لنحو 25 ألف ناج من زلزال ميانمار، في منطقتي ماندالاي وناي بي تاو، وتعمل على المزيد من الإمدادات من مخزوناتها.

منظمة الصحة العالمية

من جهة أخرى، قدمت منظمة الصحة العالمية 3 أطنان من الإمدادات الطبية للمستشفيات في ماندالاي وناي بي تاو، في غضون 24 ساعة من وقوع الزلزال.
وأشارت المنظمة أنها تجري حصرًا للمستشفيات والمنشآت الطبية المتضررة والمدمرة، وأن 3 منها متضررة بشدة، و22 متضررة جزئيًا وتواصل استقبال المصابين من الحالات الحرجة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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