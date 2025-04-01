الحرس الثوري الإيراني: نحذر الأعداء من ارتكاب أي خطأ في الحسابات ومن أي أوهام شريرة تجاه أراضينا

حذر الحرس الثوري الإيراني "الأعداء من ارتكاب أي خطأ في الحسابات ومن أي أوهام شريرة تجاه أراضينا"، معتبرا أن "الحقائق الدولية تدل على استعداد العالم لتطورات كبيرة وهذه الأمور تتطلب التأمل والتفكير".

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