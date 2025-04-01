وزيرة خارجية ألمانيا تزور كييف

ابوظبي - سيف اليزيد - وصلت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى كييف، اليوم الثلاثاء، في زيارة لأوكرنيا. وقالت أنالينا بيربوك إن ألمانيا التزمت بتقديم 130 مليون يورو إضافية (140 مليون دولار) كمساعدات إنسانية وأموال لتحقيق الاستقرار لأوكرانيا.

محمد يوسف

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