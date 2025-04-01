أعلن الجيش الصيني أنّه بدأ تدريبات عسكرية حول تايوان. وأكد المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، الكولونيل شي يي إنّ "هذه التدريبات تركّز بشكل أساسي على دوريات الاستعداد القتالي البحري-الجوي، وتحقيق تفوّق شامل، ومهاجمة أهداف بحرية وبرية، ومحاصرة مناطق رئيسية وقطع طرق بحرية".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصيني: بدأنا مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة بشأن جزيرة تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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