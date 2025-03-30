الخارجية السعودية: نتطلع للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة السورية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت الوزارة تطلع السعودية للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة. كما أعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا أمنها واستقرارها ورخائها.

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