دول عربية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت عدد من الدول العربية، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وجاء الإعلان في الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، واليمن، وفلسطين، ولبنان.

كما أعلنت كل من مصر، وسلطنة عُمان، والأردن، وسوريا، والعراق، والجزائر، وتونس، أنه نظرًا لتعذر رؤية هلال شهر شوال، فإن الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر لدى هذه الدول.

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